FIFA Kulüpler Dünya Kupasında El-Cezire'yi 4-1 mağlup eden Pachuca, üçüncülüğü elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan üçüncülük mücadelesinde, ev sahibi ülkenin lig şampiyonu El-Cezire ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Pachuca takımı karşılaştı.

İLK GOL PACHUCA'DAN GELDİ

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmanın 37. dakikasında Uruguaylı futbolcu Urreta, fileleri havalandırarak Pachuca'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.İKİNCİ YARI GOLLÜ GEÇTİ

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Khalfan Al Rezzi'nin 57. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Pachuca, 60. dakikada Franco Jara, 79. dakikada Roberto Carlos Gonzalez ve 84. dakikada penaltıdan Angelo Sagal'in golleriyle 4-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Bu galibiyetle Pachuca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: haberinburada