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FIFA, Milli Takımda Sakatlanan Robin van Persie İçin 1,5 Milyon Euro Ödedi

FIFA, MİLLİ TAKIMDA SAKATLANAN ROBİN VAN PERSİE İÇİN 1,5 MİLYON EURO ÖDEDİ

FIFA, Hollanda Milli Takımında sakatlanan Robin van Persie için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro ödedi.

Tarih : 29 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Fıfa, Milli Takımda Sakatlanan Robin Van Persie İçin 1,5 Milyon Euro Ödedi(7/10)3

FIFA, Hollanda Milli Takımında sakatlanan Robin van Persie için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Sakatlığını atlatan van Persie'nin maaşını bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ödemeye devam edecek.

RvP'nin bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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