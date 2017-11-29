FIFA, Hollanda Milli Takımında sakatlanan Robin van Persie için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro ödedi.

FIFA, Hollanda Milli Takımında sakatlanan Robin van Persie için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Sakatlığını atlatan van Persie'nin maaşını bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ödemeye devam edecek.

RvP'nin bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada