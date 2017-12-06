FIFA, TÜRK TAKIMININ 6 PUANINI DAHA SİLDİ
FIFA, 2. Ligde mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nun eski futbolcularına ödeme yapmaması nedeniyle 6 puanını sildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu, zor günler geçirmeye devam ediyor. 3 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer tahtasının kapalı olması karşısında nefes almakta zorlanan kırmızı-lacivertli ekip, bir de geçmiş dönemlerde alacağı olan yabancı oyuncuların FIFA'ya yaptığı şikayetlerle uğraşıyor. 20 Eylül'de yabancı bir oyuncuya olan borçtan dolayı 3 puanı silinen Güney ekibinin, dün başka bir yabancı oyuncunun alacağından dolayı 6 puanı daha silindi. Şu anda ligde sonuncu sırada bulunan Mersin ekibinin, -6 puanı bulunuyor.
"CEZA BİZDEN ÖNCE KESİNLEŞTİ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Hamit İzol, geçmiş dönemde oynayan, takımda bulunan bazı yabancı oyunculara olan borçlardan dolayı şimdi sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Dün itibariyle 6 puanlarının daha silindiğini kaydeden İzol, "Bizim bu cezaya müdahale şansımız olmadı çünkü bu ceza kesinlenmişti. Aslında 9 puan olacaktı ama 3 puana müdahale şansımız oldu ve onu hallettik. Biz hep diyoruz evet transfer tahtası önemli ama bu puan silme cezalarıyla ilgili dosyaları halletmemiz lazım. FİFA affetmiyor ve puanlarımızı siliyor. Şu anda diğer alacaklarla ilgili girişimlerimiz sürüyor ve bir daha puanımız silinmesin diye çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.
"ARTIK PARALAR HİBE OLARAK VERİLECEK"
Şubatta yapılacak olağan kongrede önemli kararlar alacaklarını kaydeden İzol, "O kongrede özellikle başkan veya yöneticilerin takıma vereceği paralarla ilgili önemli bir karar alacağız. Artık bir başkan veya yönetici takımdan ayrılırken ya da ayrıldıktan sonra takıma tebliğ koyduramayacak. Eğer para verecekse hibe diye verecek ve alacaklı olmayacak. Şu anda takımın borçlarının bir kısmı bundan kaynaklı. Artık -6 puandayız. Bundan sonra işimiz çok zor. Büyük ihtimalle bu ligden düşeceğiz ama biz zaten 3. ligin hazırlığını yapıyoruz. Kimse moralini bozmasın. Bu sıkıntılar en kısa sürede bitecek. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Mersin İdmanyurdu'nu hak ettiği yere çıkarmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
- İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
- Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
- Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
- Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar