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FIFA, üyeliğini askıya aldığı ülkenin cezasını kaldırdı

FIFA, ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDIĞI ÜLKENİN CEZASINI KALDIRDI

FIFA, 2015 yılında üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonuna verdiği cezayı kaldırdı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Fıfa, Üyeliğini Askıya Aldığı Ülkenin Cezasını Kaldırdı(5/10)1

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasını kaldırdı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ekim 2015'ten bu yana üyeliği askıda bulunan Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasının, ülke futbol hukukunda gerekli düzenlemelere gidildiği gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edildi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA KATILAMADILAR

Kuveyt Futbol Federasyonunun üyeliği, ülke futbol hukukunun FIFA kurallarına uymaması nedeniyle askıya alınmıştı. Karar sonrasında milli takım dahil hiçbir Kuveyt futbol takımı, uluslararası organizasyonlara katılamamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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