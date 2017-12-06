FIFA, ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDIĞI ÜLKENİN CEZASINI KALDIRDI
FIFA, 2015 yılında üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonuna verdiği cezayı kaldırdı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasını kaldırdı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Ekim 2015'ten bu yana üyeliği askıda bulunan Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasının, ülke futbol hukukunda gerekli düzenlemelere gidildiği gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edildi.
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA KATILAMADILAR
Kuveyt Futbol Federasyonunun üyeliği, ülke futbol hukukunun FIFA kurallarına uymaması nedeniyle askıya alınmıştı. Karar sonrasında milli takım dahil hiçbir Kuveyt futbol takımı, uluslararası organizasyonlara katılamamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
- İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
- Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
- Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
- Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar