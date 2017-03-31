

FIFA, 2015 yılından bu yana devam eden rüşvet soruşturmasını tamamlayarak elde edilen bilgileri yetkililere verdiğini açıkladı.



FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurum i·çi·nde 2015 yılında başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının sona erdiği ve elde edilen bilgilerin İsviçre Başsavcılığı ve ABD'li yetkililerle paylaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, 22 aylık soruşturma sürecinde 2,5 milyonun üzerinde belgenin incelendiği ve birçok tanığın ifadesine başvurulduğu vurgulandı. Araştırılan belgelerin 1300 sayfalık rapor haline getirilerek yetkililere verildiği de ifade edildi.







kaynak:sabah