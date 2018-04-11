Balıkesirsporlu Futbolcular Antrenmana Çıkmadı
Havalimanında Bomba Esprisi Yaptı, Başını Belaya Soktu
Kardeş Ülkede Sandıklar Kapandı! Zafer Rekor Oyla Aliyev'in Oldu
Abd'de 'kıyamet Günü' Uçağı Havalandı! Nükleer Saldırıya Karşı Hazır
İngiltere De Sahaya İndi! Başbakan May, Suriye İçin Emir Vermeye Hazır
Zuckerberg'den Dalga Geçer Gibi İfade: Benim De Bilgilerin Çalındı
Göle Uçan Otomobilde Can Vermişlerdi! Son Kez Böyle Gülmüşler
Evinin Önüne Gelen Arkadaşına 'bekle' Deyip 8'inci Kattan Atladı
Olağanüstü Toplantı Yaptılar! Suriye Gerilimine İsrail De Dahil Oldu
Erdoğan'dan Cezayir Devlet Başkanı'na Taziye Mesajı
Rus Gazetecilere Şam'da Silahlı Saldırı!
Uyuşturucu Çetesi Askerimize Ateş Açtı: 3 Yaralı
Serkan Reçber Beşiktaş'a Transfer Oldu
Suriye Krizinde Rusya'dan İlk Somut Adım: Duma'ya Asker Gönderiyor!
Olası Abd Saldırısı Öncesi Gözlerin Çevrildiği Şam'da Büyük Patlama!
Fıfa'dan Yeni Organizasyon Geliyor
Tüfekle Çenesinden Vurulduktan Sonra Babasını Arayıp Yardım İstemiş
Guardiola'dan Hakeme Ağır Sözler: Kapa Çeneni!
Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!

FIFA'dan yeni organizasyon geliyor

FIFA'DAN YENİ ORGANİZASYON GELİYOR

FIFA, Kulüpler Dünya Kuoasunın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçiriyor.

Tarih : 11 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Fıfa'dan Yeni Organizasyon Geliyor(5/10)1

FIFA, 2021 yılında hayata geçmesi planlanan yeni bir turnuvanın hazırlıklarını yapıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yerini almasını planlanan yeni turnuva 4 yılda bir yapılacak ve 24 takım katılacak.

Her yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın fazla ilgi görmemesi nedeniyle yerine geçmesi için düzenlenecek yeni turnuvanın Haziran ya da Temmuz ayında, 3 haftalık bir periyotta tamamlanması düşünülüyor.

8 GRUP, TOPLAM 31 MAÇ

3 takımın yer aldığı 8 gruptan oluşacak turnuvada lider olanlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. 31 maç ile organizasyon tamamlanacak.

FIFA, bu yeni turnuvanın "daha özel" ve "daha ilgi çekici" olacağını düşünerek, oyuncular, teknik direktörler, taraftarlar, medya ve sponsorlar için de bir odak noktası olacağını düşünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fıfa  Dan  Yeni  Organizasyon  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER