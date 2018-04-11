FIFA'DAN YENİ ORGANİZASYON GELİYOR
FIFA, Kulüpler Dünya Kuoasunın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçiriyor.
FIFA, 2021 yılında hayata geçmesi planlanan yeni bir turnuvanın hazırlıklarını yapıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yerini almasını planlanan yeni turnuva 4 yılda bir yapılacak ve 24 takım katılacak.
Her yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın fazla ilgi görmemesi nedeniyle yerine geçmesi için düzenlenecek yeni turnuvanın Haziran ya da Temmuz ayında, 3 haftalık bir periyotta tamamlanması düşünülüyor.
8 GRUP, TOPLAM 31 MAÇ
3 takımın yer aldığı 8 gruptan oluşacak turnuvada lider olanlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. 31 maç ile organizasyon tamamlanacak.
FIFA, bu yeni turnuvanın "daha özel" ve "daha ilgi çekici" olacağını düşünerek, oyuncular, teknik direktörler, taraftarlar, medya ve sponsorlar için de bir odak noktası olacağını düşünüyor.
Kaynak: haberinburada
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