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FIFA'nın başı belada, spreyin sahibi çıktı

FIFA'NIN BAŞI BELADA, SPREYİN SAHİBİ ÇIKTI

Kaybolan spreyin patentine sahip olan Brezilyalı iş adamı Allemagne, FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Fıfa'nın Başı Belada, Spreyin Sahibi Çıktı(10/10)6

Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, futbol karşılaşmalarında kullanılan kaybolan spreyin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek FIFA'ya dava açtı.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Allemagne'nin 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başladıktan sonra futbol dünyasında yaygınlaşan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE 500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER

Haberde görüşlerine yer verilen Allemagne, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan 5 ay önce FIFA'nın patenti satın almak için kendisine yaklaşık 500 bin dolar teklif ettiğini ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediğini savunarak, "FIFA fikrimi çaldı. Bu fair play'e aykırı bir davranış." ifadesini kullandı.

Öte yandan, davanın Rio de Janeiro kentinde bir mahkemede görüldüğünün aktarıldığı haberde, FIFA'nın kaybolan sprey kullanımını durdurmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Karara uyulmaması halinde spreyin kullanıldığı her maç için FIFA'nın 15 bin dolar para cezası alacağı da öne sürüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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