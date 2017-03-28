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figen yüksekdağ'a 7.5 yıl hapis istemi

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 7.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:32
Puan Ver : Figen Yüksekdağ'a 7.5 Yıl Hapis İstemi(10/10)11


Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ile parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ'ın, 8 Nisan'da kentte katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Yüksekdağ'ın programda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtilerek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



 



kaynak:milliyet








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