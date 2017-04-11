FİGEN YÜKSEKDAĞ'A BİR ŞOK DAHA! KARAR AÇIKLANDI
Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, İstanbul'da yargılandığı davada 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, dosya karara bağlandı.
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