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figen yüksekdağ'a bir şok daha! karar açıklandı

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A BİR ŞOK DAHA! KARAR AÇIKLANDI

Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 17:24
Puan Ver : Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı(9/10)6


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, İstanbul'da yargılandığı davada 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, dosya karara bağlandı.








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