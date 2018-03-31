FİKRET BAŞKAN, FUTBOLCULARLA BİRLİKTE AFRİN'E GİDİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşları ve bazı futbolcularla Afrin'e gidip askerlere moral verecek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan flaş karar... Tecrübeli yönetici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'e gitme kararı aldı.
"ASKERLERİMİZE MORAL VERME NİYETİNDEYİM"
"Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncülük vazifesi üstlenen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın Başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim' diyen Orman, yarın yola çıkacak.
BAZI FUTBOLCULAR DA GİDECEK
Fikret Orman'ın yönetici arkadaşları ve bazı futbolcularla birlikte hem bölge halkını hem de Mehmetçiği ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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