FİKRET BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ: SHAKİRA BEŞİKTAŞ'A GELİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Mali Genel Kongrede konuştu. Siyah-beyazlıların gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yla ilgili de müjde verdi.
"SHAKIRA TÜRKİYE'YE GELİYOR"
Tecrübeli yönetici, "Bu yaz Vodafone Park'ta Shakira konseri yapılacak. Bu konseri, daha önceki terör olaylarından dolayı ertelemiştik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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