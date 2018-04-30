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FİKRET BAŞKAN'A BEKLENEN TELEFON GELDİ: FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKIN


Fikret Başkan'a beklenen telefon geldi: Fenerbahçe maçına çıkın
Tarih : 30 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Fikret Başkan'a Beklenen Telefon Geldi: Fenerbahçe Maçına Çıkın(5/10)1

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF'nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar'ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı.

"ÜLKE FUTBOLUNDA KRİZ ÇIKMAMASI İÇİN MAÇA ÇIKIN"

Beşiktaş Yönetimi'nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman'ı aradığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın patronuyla görüşen Bakan Bak'ın, "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.

"GERİ ADIM ATARSAK BU KOLTUKTA OTURAMAM"

Beşiktaş Başkanı, "Divan Kurulu'nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam" cevabını verdi. Bunun üzerine Spor Bakanı da, "Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum" mesajını gönderdi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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