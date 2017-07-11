FİKRET HAKAN, TEK PANTOLONLA ÇIKTIĞI YOLDA EFSANE OLDU! İŞTE KENDİ AĞZINDAN HİKAYESİ
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk sinemasının efsanesi Fikret Hakan, bulunduğu yerlere yakın arkadaşı Öztürk Serengil ile tek pantolonu sırayla giyerek gelmişti.
Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fikret Hakan, 83 yaşında akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 23 Nisan 1934 doğumlu Hakan'ın ölümü sinema ve sinemasever camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.
"HANGİMİZİ ÇAĞIRSALAR O TAKIMI GİYİP GİDERDİK"
Hayatını sinemaya adayan ve bu yolda birçok sıkıntı yaşayan Fikret Hakan, Öztürk Serengil ile birlikte konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tek takım elbisesi olduğunu ve bunu Öztürk Serengil ile sırayla giydiğini belirten Hakan, "Hangimizi çağırsalar takım elbiseyi o giyip giderdi. Başrol oynamaya başlamıştım bir eski pantolon ve bir eski ceketten başka bir şey yoktu. Bir takım elbise vardı. Ortadan ikiye ayıramayacağımıza göre bir gün sen giyeceksin, bir gün ben" ifadelerine yer vermişti.
"BEN PANTOLONU GİYİP GİDERDİM, SEN EVDE BEKLERDİN"
Öztürk Serengil de Fikret Hakan'la yaşadığı pantolon olayını şu sözlerle anlatmıştı: "Bir tek pantolon vardı. O pantolonu küçük filmlerde rol aldığımda bana verirdin. Ben pantolonu giyip gittiğimde sen evde beklerdin."
Kaynak: haberinburada
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