Gazprom Ve Botaş'tan Türk Akımı'yla İlgili Önemli Anlaşma
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
Avrasya Tüneli'ne Kore'den '2017 Yılın Yapısı Ödülü'
Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
Antalya'da Sıcaklardan Kurtulmak İsteyen Tatilciler Sahilde Sabahlıyor
Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç Gözaltına Alındı
Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
Diyarbakırlı Erin Cinnetiyle Şehit Olan Askerlerin Memleketleri Ve İsimleri Belli Oldu!
Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
15 Temmuz'da Ankara'da Ulaşım Ücretsiz Olacak

Fikret Hakan, Tek Pantolonla Çıktığı Yolda Efsane Oldu! İşte Kendi Ağzından Hikayesi

FİKRET HAKAN, TEK PANTOLONLA ÇIKTIĞI YOLDA EFSANE OLDU! İŞTE KENDİ AĞZINDAN HİKAYESİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk sinemasının efsanesi Fikret Hakan, bulunduğu yerlere yakın arkadaşı Öztürk Serengil ile tek pantolonu sırayla giyerek gelmişti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Fikret Hakan, Tek Pantolonla Çıktığı Yolda Efsane Oldu! İşte Kendi Ağzından Hikayesi(8/10)4

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fikret Hakan, 83 yaşında akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 23 Nisan 1934 doğumlu Hakan'ın ölümü sinema ve sinemasever camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.

"HANGİMİZİ ÇAĞIRSALAR O TAKIMI GİYİP GİDERDİK"

Hayatını sinemaya adayan ve bu yolda birçok sıkıntı yaşayan Fikret Hakan, Öztürk Serengil ile birlikte konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tek takım elbisesi olduğunu ve bunu Öztürk Serengil ile sırayla giydiğini belirten Hakan, "Hangimizi çağırsalar takım elbiseyi o giyip giderdi. Başrol oynamaya başlamıştım bir eski pantolon ve bir eski ceketten başka bir şey yoktu. Bir takım elbise vardı. Ortadan ikiye ayıramayacağımıza göre bir gün sen giyeceksin, bir gün ben" ifadelerine yer vermişti.

"BEN PANTOLONU GİYİP GİDERDİM, SEN EVDE BEKLERDİN"

Öztürk Serengil de Fikret Hakan'la yaşadığı pantolon olayını şu sözlerle anlatmıştı: "Bir tek pantolon vardı. O pantolonu küçük filmlerde rol aldığımda bana verirdin. Ben pantolonu giyip gittiğimde sen evde beklerdin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fikret  Hakan  Tek  Pantolonla  Çıktığı  Yolda  Efsane  Oldu  İşte  Kendi  Ağzından  
Hikayesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER