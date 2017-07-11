Gazprom Ve Botaş'tan Türk Akımı'yla İlgili Önemli Anlaşma
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
Avrasya Tüneli'ne Kore'den '2017 Yılın Yapısı Ödülü'
Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
Antalya'da Sıcaklardan Kurtulmak İsteyen Tatilciler Sahilde Sabahlıyor
Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç Gözaltına Alındı
Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
Diyarbakırlı Erin Cinnetiyle Şehit Olan Askerlerin Memleketleri Ve İsimleri Belli Oldu!
Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
15 Temmuz'da Ankara'da Ulaşım Ücretsiz Olacak

Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı

FİKRET HAKAN'IN GENÇLERE VERDİĞİ NAİF TAVSİYE HERKESTE ACI BİR GÜLÜMSEME BIRAKTI

Hayatını kaybeden Fikret Hakan yıllar önce verdiği röportajda başarısız evliliklerden bahsetti. Hakan, gençlere "Kafalarına biryantin süreceklerine hayatındakilerin kıymetini bilsinler." demişti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:34
Puan Ver : Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı(5/10)1

Hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi Fikret Hakan, yıllar önce verdiği röportajda evliliklerini anlatmıştı. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Hakan, "Kafalarına biryantin süreceklerine hayatlarındaki insanın kıymetini bilsinler" demişti. Şimdi usta oyuncunun bu sözlerini hatırlayan herkeste acı bir gülümseme kaldı.

"3 YANLIŞ EVLİLİKTEN SONRA AYI YAVRUSU GİBİ YERE DÜŞTÜM"

Evliliklerine değinen usta oyuncu Fikret Hakan, "Çok büyük laflar ettim. 1958 yılında sevgilimden ayrıldığım zaman hata bendeydi. O dönem şımarık biri olmuştum. Askerlik dönüşü Türkiye'nin en güzel evliliğini yapacağımı düşünüyordum. Yukarıdan dediler ki 'Sen git askere gel göreceksin' (gülüyor)... Üç kere üst üstte yanlış evlilik yaşadım. Ayı yavrusu gibi yere düştüm. Bir daha hayatta büyük lokma ye, büyük laf söyleme dedim. Evlilik bizim gibi insanlar için nasırlaşmış bir konu... Evlilik, nasırlı bir deri gibi" benzetmesi yaparak yaşadığı pişmanlığı ifade etmişti.

FİKRET HAKAN: HAYATINIZA GİRECEK KADININ KIYMETİNİ BİLİN

Evliliklerinden sonra yaşadığı pişmanlıkları dile getiren Fikret Hakan, gençlere de tavsiyelerde bulunmuştu. Hakan'ın tavsiyesi şöyleydi: "Bütün genç meslektaşlarıma ders olsun, hayatlarına girecek kadının kıymetini bilsinler. Eğer ben hayatıma giren kadınlardan birinin değerini bilseydim olduğum yerden daha üstün yerlerde olurdum. O yüzden genç arkadaşlar saçlarına biryantin sürmeyi bıraksınlar. Hayatlarının insanını bulduklarında kıymetini bilsinler. Çünkü her şeyi yakalayabilirsiniz. Ama iyi bir kadına sahip olamazsınız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fikret  Hakan  In  Gençlere  Verdiği  Naif  Tavsiye  Herkeste  Acı  Bir  Gülümseme  
Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER