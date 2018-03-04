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Fikret Orman, 5,5 milyon euro verdiği Lens'e moral depoladı

FİKRET ORMAN, 5,5 MİLYON EURO VERDİĞİ LENS'E MORAL DEPOLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, toplam 5,5 milyon euroya transfer ettikleri Lens'e "Sana güvenmesem, bonservisine bu paraları ödemezdim. Fırsatları iyi değerlendir" dedi.

Tarih : 04 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Fikret Orman, 5,5 Milyon Euro Verdiği Lens'e Moral Depoladı(7/10)3

Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens'e sarıldı. Önceki akşam idmanı ziyaret edip, futbolculara moral veren başkan Fikret Orman da Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Hollandalı yıldızla birebir özel bir görüşme yaptı.

"SENİNLE YOLUMUZ UZUN"

Tecrübeli futbolcuya güvenini dile getiren Orman, "Sen özel bir oyuncusun. Öyle olmasan bonservisine bu kadar bedel ödemezdim. Bu sana olan inancımızı gösteriyor. Futbol hatalar oyunu. Herkes gibi sen de hata yapabilirsin. Eğer kaçırdığın gollere üzülüyorsan, Trabzonspor maçı başta olmak üzere önünde çok önemli fırsatlar var. Artık takıma alıştın ve oyunun bir parçasısın. Seninle uzun bir sözleşme yaptık, bu yolu birlikte yürüyeceğiz" dedi. Başkana sözlerinden dolayı teşekkür eden Lens ise "Sizi, hocamı ve taraftarlarımızı mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" karşılığını verdi.

TOPLAM MALİYET 5,5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Lens'in bonservisi için Sunderland'e toplam 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fikret Orman, oyuncuya güvenini anlatırken kendisi için harcanan parayı hatırlattı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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