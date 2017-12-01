Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ben yerime gelecek kişiyi de yetiştirmeliyim. Eninde sonunda bu görevi bırakacağım. 2019'da olmazsa 2022'de bırakacağım." dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2019'da veya 2022'de başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Orman A Spor'a yaptığı açıklamada "Ben yerime gelecek kişiyi de yetiştirmeliyim. Eninde sonunda bu görevi bırakacağım. 2019'da olmazsa 2022'de bırakacağım." dedi.

Orman'ın diğer açıklamaları şöyle;

"CENK'İ DEVRE ARASINDA SATMAK İSTEMİYORUM"

"Allah nasip etsin, ben Avrupa'dan bir kupa almak istiyorum. Üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyoruz. Cenk'in istenmesi hoşuma gidiyor. Rahatsız olmuyorum ama devre arasında da satmak istemiyorum."

Kaynak: haberinburada