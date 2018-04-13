FİKRET ORMAN, BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine katıldı.
FİKRET ORMAN FORMA İMZALADI
Fikret Orman, törende Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu, dernek üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti. Taraftarların beraberinde getirdiği Beşiktaş formalarını imzalayan Fikret Orman, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse ve Erdal Karacan da yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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