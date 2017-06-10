

MARCELO: Lyon'dan teklif var. Sözleşmesini 3+1 yıl yeni uzattık. Kaliteli ve karakterli. Kovsan gitmez ama gitmek isterse bir yol buluruz.



ABOUBAKAR: Bitmiş bir şey yok. Hala uğraşıyoruz. Kalması hayırlısıysa olsun.



TOLGAY ARSLAN: Sakatlık yaşadı, hırslı olduğu için bir an önce dönmek istiyor. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz.



NAVAS: Anlaştığımız doğru değil. Dudu iyi bir oyuncu, Mangala da.



VİDA: (Tornavida esprisi yapıyor) Ne zaman olur bilemem.



MANDZUKİC: İsteyip de alamadığım oyunculardandır. Devre arasında çok istedik. Sahanın her yerinde oynuyor.



BURAK YILMAZ: Bir transfer girişimimiz olmadı. Ama olsa sıcak bakarım. Şenol Güneş'le de bu konuda bir konuşma yapmadık.



MİTROVİC: Mitrovic'in maaşı düşük. Ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Ya takımda kalır ya da satarız, kiralamayı düşünmüyoruz.



OĞUZHAN: Satmayacağız.







kaynak:sabah