FİKRET ORMAN: BURAK YILMAZ'A SICAK BAKARIM
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde merak edilenleri açıkladı
MARCELO: Lyon'dan teklif var. Sözleşmesini 3+1 yıl yeni uzattık. Kaliteli ve karakterli. Kovsan gitmez ama gitmek isterse bir yol buluruz.
ABOUBAKAR: Bitmiş bir şey yok. Hala uğraşıyoruz. Kalması hayırlısıysa olsun.
TOLGAY ARSLAN: Sakatlık yaşadı, hırslı olduğu için bir an önce dönmek istiyor. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz.
NAVAS: Anlaştığımız doğru değil. Dudu iyi bir oyuncu, Mangala da.
VİDA: (Tornavida esprisi yapıyor) Ne zaman olur bilemem.
MANDZUKİC: İsteyip de alamadığım oyunculardandır. Devre arasında çok istedik. Sahanın her yerinde oynuyor.
BURAK YILMAZ: Bir transfer girişimimiz olmadı. Ama olsa sıcak bakarım. Şenol Güneş'le de bu konuda bir konuşma yapmadık.
MİTROVİC: Mitrovic'in maaşı düşük. Ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Ya takımda kalır ya da satarız, kiralamayı düşünmüyoruz.
OĞUZHAN: Satmayacağız.
kaynak:sabah
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