FİKRET ORMAN, CENK TOSUN TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN LONDRA'DA GİTTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida'nın imza töreninin ardından Cenk Tosun transferi bitirmek için İngiltere'ye gitti.
Yılbaşı tatilinden dönen Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida'nın imza töreninin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte Londra'ya gitti.ISLAM SLIMANI İÇİN TEMASLARDA BULUNACAK
Habertürk'ün haberine göre; Orman'ın burada Cenk Tosun transferindeki son pazarlıkları yapıp durumu netleştireceği ve ardından yine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin golcüsü İslam Slimani'yi kiralamak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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