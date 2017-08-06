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Fikret Orman gözünü kararttı: Bonservisini alacağız

FİKRET ORMAN GÖZÜNÜ KARARTTI: BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın evraklarıyla ilgili açıklama yaparken, "Benfica, süreç uzasın diye baskı yapıyor. Biz, Talisca'nın bonservisini alacağız inşallah." dedi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Fikret Orman Gözünü Kararttı: Bonservisini Alacağız(8/10)4

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Turkcell Süper Kupa maçı için yer aldığı Samsun'da A Spor mikrofonlarına Jeremain Lens transferi ile ilgili konuştu ve Talisca'nın lisansındaki soruna da değindi.

"BİZ LENS'İ FENERBAHÇE'DEN ALMADIK"

Aziz Yıldırım'ın, "Lens gitsin diye dua ettik" sözlerine cevap verip, vermeyeceği sorulan Orman, "Büyük bir camia, onların da kendi siyasetleri vardır, bir şey söyleyeceklerdir. Polemik olacak bir şey söylemek istemem. Lens'i Fenerbahçe'den almadık biz. Geçen sene Gökhan ile Caner'i de kontratları bitince aldık. Lens de kiralıktı. Bizi çok istedi, biz de onu istedik. Bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Amacımız bir kitleyi rahatsız etmek değil, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"TALISCA'NIN BONSERVİSİNİ DE ALACAĞIZ"

Talisca'nın lisansını FIFA'dan alacaklarını ve oyuncunun bonservisini almak istediklerini belirten Beşiktaş başkanı, "Benfica'nın bize bir evrak vermesi lazım, vermiyorlar. Önümüzdeki hafta FIFA'dan alırız lisansını, biter, gider. Burası bir huzur ailesidir. O da büyük çıkış yakaladı, dünya çapında talepleri vardır. Bu seneden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor, herhalde uzatsın diye baskı yapıyorlar. Biz onun da bonservisini alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KULÜBÜ OLMAK"

"Come to Beşiktaş" sloganının global anlamda ses getirmesi için konuşan idareci, "Çok başarılı bir ekibimiz var. Bizim dünya kulübü olma hedefimiz var biliyorsunuz. Bu ancak her ülkede taraftar kitlesine sahip bir kulüple olabilir. Çin'e gittik. O hedef içinde iletişim de önemli. Arkadaşlarımız güzel projeler üzerine çalışıyor. Come to Beşiktaş taraftardan çıktı, biz onu aldık, bir yere getirdik" diye konuştu.

Samsun'da Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları tarafından da ilgi gördüğünü söyleyen Fikret Orman, "Samsun'da taraftarımız bizi çok özlemiş. İyi oldu. Spor kamuoyu ile ilişkim iyidir. Her yede maça giderim, her sokakta yürürüm. Hiçbir yerde bir terbiyesizlikle karşı karşıya kalmadım. Biz taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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