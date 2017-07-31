FİKRET ORMAN: HOCAMIZIN İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRMASINI UYGUN BULMUYORUM
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in Milli takımı çalıştırma konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelişini DHA'na şu sözlerle açıkladı;
"UYGUN BULMUYORUM"
"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."
ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ TAKIM İÇİN ANLAŞTI İDDİASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, TFF'nin Milli Takım'ın başına geçmesi için teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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