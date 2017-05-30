Fransa'da Macron Fırtınası! Seçimlerde Ezici Zafer Geldi
İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!
Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı

fikret orman: şenol güneş kalacak!

FİKRET ORMAN: ŞENOL GÜNEŞ KALACAK!

Şampiyon Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, gündemin önemli konularından olan 'Şenol Güneş kalacak mı, gidecek mi' sorusunu yanıtladı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 15:11
Puan Ver : Fikret Orman: Şenol Güneş Kalacak!(8/10)5


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'ta önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in kovulacak bir teknik adam olmadığını ifade eden Fikret Orman şunları söyledi:



"Ne Bilic'in ne de Şenol Güneş'in işini hiç karışmadık. Ümraniye'ye pek gitmem, Şenol ağabey ile sohbete gidiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, Şenol hocayı rahatlatırım. Güler, eğleniriz. Şenol hocayı 1980'den bu yana tanıyorum. Ben başkan olmadan önce Şenol ağabey diyordum, şimdi de Şenol mu diyeyim. Böyle bir tarzım yok."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fikret  Orman  Şenol  Güneş  Kalacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER