FİKRET ORMAN: ŞENOL GÜNEŞ KALACAK!
Şampiyon Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, gündemin önemli konularından olan 'Şenol Güneş kalacak mı, gidecek mi' sorusunu yanıtladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'ta önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in kovulacak bir teknik adam olmadığını ifade eden Fikret Orman şunları söyledi:
"Ne Bilic'in ne de Şenol Güneş'in işini hiç karışmadık. Ümraniye'ye pek gitmem, Şenol ağabey ile sohbete gidiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, Şenol hocayı rahatlatırım. Güler, eğleniriz. Şenol hocayı 1980'den bu yana tanıyorum. Ben başkan olmadan önce Şenol ağabey diyordum, şimdi de Şenol mu diyeyim. Böyle bir tarzım yok."
kaynak:sabah
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