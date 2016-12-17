Beşiktaş Başkanı, takımın ortaya koyduğu futbolun geçtiğimiz sezonun gerisinde kalması üzerine kolları sıvadı, hocası ile yaptığı toplantıda, “Siz hiç merak etmeyin. İstediğiniz bölgeye alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız” ifadelerini kullandı.



Ligin ilk yarısında saha sonuçlarında fazla bir sıkıntı yaşamasa da futbol olarak geçtiğimiz yılın çok uzağında kalan Beşiktaş'ta, devre arası için acil önlem paketi devreye sokuldu.







Uzun bir süredir ara transfer dönemindeki takviyeler için çalışma yürüten Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'e transfer garantisi verdi. Geçtiğimiz günlerde siyah - beyazlı teknik adamla, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Orman'ın “Hocam siz hiç merak etmeyin. İstediğiniz bölgeye alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız” dediği öğrenildi.







kaynak:fanatik