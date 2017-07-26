FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİ İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU
Fatih Terim'den boşalan Milli Takımlar Teknik Direktörlük koltuğu için adı geçen Şenol Güneş için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi. Orman, "Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir" diyerek tartışmalara noktayı koydu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim'in Milli Takımda ki görevini bırakmasının ardından çıkan Şenol Güneş iddiaları hakkında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş "Olmayacak duaya amin demektir" diyen Fikret Orman'ın açıklaması şu şekilde:
"YANLIŞ BULURUM KARŞI ÇIKARIM"
"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz.. Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.
Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir."
Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir. Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."
Kaynak: haberinburada
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