FİKRET ORMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın 'Federasyondaki Beşiktaşlılar gidecek' sözlerine cevap verdi. Orman ayrıca Dinamo Kiev maçı hakemi Craig Thompson'ı UEFA'ya şikayet edeceklerini açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 biten Dinamo Kiev maçının ardından maçın hakem Craig Thompson sert eleştirilere maruz kaldı . Taraftarlar ve spor yazarlarının sert tepki gösterdiği Thompson hakkında Beşiktaş cephesinden de açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, konu ile ilgili sessizliğini bozarken, İskoç hakemi UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi. Thompson'un daha önce de benzer olayları olduğunun altını çizen Orman, şunları söyledi:
“Buradan bağırarak olmuyor. Bizi temsil eden birilerinin UEFA'da olması lazım. Bu maç Dinamo Kiev – Napoli maçı olsaydı, hakem böyle kararlar verebilir miydi, veremezdi. Bizi biçtiler. Thompson hakkında UEFA'ya şikayette bulunacağız.
Dün dünde kaldı. Bizim de kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ders çıkarmamız lazım. Çok bir şey kaybettiğimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama UEFA'da devam edeceğiz. Beklentiler çok yükseldi tabii geçen seneki şampiyonluktan sonra. Geçen sene de UEFA'da gruptan çıkamamıştık. İnşallah bu sefer UEFA Kupası'nı kazanırız. Bundan sonra hedef o. Aboubakar disiplin talimatı neyse o cezayı alacak.”
kaynak:sözcü
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