FİKRET ORMAN, TARAFTARLARI ÜZEN HABERİ VERDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA'nın verdiği ertelemeli men cezası sonrasında "Büyük ihtimalle Avrupa'daki maçlarımıza taraftar götürmeyeceğiz." dedi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de olan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Avrupa'da deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı aldıklarını belirten Orman, "Büyük bir ihtimalle Avrupa'daki maçlarımıza taraftar götürmeyeceğiz. Bunu yapıp riskimiz 100'se 20'lere indireceğiz. Başka şansımız yok çünkü. Muhtemelen CAS'a da başvuracağız" dedi.
"ABOUBAKAR BİRİNCİ ADAYIMIZ DEĞİL"
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Orman, "Bugün ayın 19'u. Transferin bitmesine daha 50 gün var. Forvet alacağız, bilançomuz belli ve ona göre hareket ediyoruz. Aboubakar defteri kapandı mı bilemem ama çok da açık gibi durmuyor, yarın açılabilir de. Kesin bir şey yok, alternatif. Aboubakar tercihlerimizin arasında ama birinci adayımız değil'" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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