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Fikret Orman: Tarihi fark olabilirdi

FİKRET ORMAN: TARİHİ FARK OLABİLİRDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisini kazandıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün tarihi bir fark olabilirdi" dedi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Fikret Orman: Tarihi Fark Olabilirdi(8/10)4

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisini kazandıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum" dedi.

"İYİ OYNADIK TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK"

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "İyi oynadık, taraftarlarımızı mutlu ettik. En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum. Daha devre arasına gelmedik, çok da abartmamak lazım. Üç maçımız daha var onları kazanmaya bakacağız" dedi.

"BUGÜN TARİHİ FARK OLABİLİRDİ"

Öte yandan karşılaşam sonrasında kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Orman, "Dursun başkan hasta hasta maça geldi, üzüldüm. Onun hissettiklerini anlayabiliyorum. Bugün tarihi bir fark olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maç sonrasında sohbet etti.

DURSUN ÖZBEK'E OTOBÜS'E KADAR EŞLİK ETTİ

Orman, Özbek'e otobüse binene kadar eşlik ederken, Dursun Özbek'in maçın ardından oldukça üzgün ve sinirli olduğu gözlendi.

Özbek basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı. Galatasaray Başkanı, daha sonra otobüse binerek Vodafone Park'tan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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