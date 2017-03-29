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fikret orman: uefa'yı da ligi de istiyoruz

FİKRET ORMAN: UEFA'YI DA LİGİ DE İSTİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İstedikçe Allah verir, biz hepsini istiyoruz. UEFA kupasını da istiyoruz, ligi de istiyoruz" dedi.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:17
Puan Ver : Fikret Orman: Uefa'yı Da Ligi De İstiyoruz(7/10)6


"UEFA KUPASINI DA LİGİ DE İSTİYORUZ"



Bir basın mensubunun, "UEFA Avrupa Ligi ya da lig kupası arasında bir tercih hakkı kullanmak isteseniz hangisini isterdiniz" şeklindeki sorusuna Orman, "İstedikçe Allah verir, biz hepsini istiyoruz. UEFA kupasını da istiyoruz, ligi de istiyoruz. Öyle bir tercihim yok.



Ancak her seferinde aynısını söylüyorum. Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlıları mutlu etmek bizim işimiz, Allah da nasip etsin. Bizim takımın geneli yani yüzde yüzü pırlanta gibi çocuklar. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Kulüpleri için formalarını ıslatıyorlar. Ben bu takımın başkanı olduğum için ayrı gurur duyuyorum. Allah nasip ederse ikisini de alacağız" cevabını verdi.



 



kaynak:sabah








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