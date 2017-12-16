Aradığı stoperi Ukrayna'da bulan ve Dinamo Kievli Vida ile söz kesen Beşiktaş'ta yönetim, yine aynı ülkeden Marlos Bonfim için girişimlerini hızlandırdı.

Kadro kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çok yönlü bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle yabancı oyuncuların zorlu koşullar nedeniyle ayrılmak istediği Ukrayna'ya rotayı kıran siyah beyazlı yönetim, stoper sorununu Dinamo Kiev'in Hırvat savunmacısı Domagoj Vida ile söz keserek gidermişti. Şimdiki hedef ise Kiev'in ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'in başarılı kanat oyuncusu Marlos Bonfim.

MERKEZDE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Geçmişte Ukrayna ekibi Metalist'ten Jose Sosa'yı kadrosuna katarak büyük verim alan ve futbolcuyu 7.5 milyon Euro'ya Milan'a satarak kar etmeyi başaran Beşiktaş, bir başka çok yönlü hücum oyuncusu olan Marlos'la da ciddi şekilde ilgileniyor. 3 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Brezilya asıllı kanat oyuncusu; hem sağ hem de sol kanatta forma giyebildiği gibi zaman zaman merkezde de rol alıyor.

Kulübüyle 1.5 yıl sözleşmesi kalan ve ülkeden ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Marlos için başkan Fikret Orman bu hafta Ukrayna'ya uçacak. Öte yandan 2 sene önce Dnipro'dan alınan ancak istenilen verimi sağlamayan Denys Boyko'nun, bonservisiyle birlikte Yunan ekibi PAOK'a verileceği de gelen bilgiler arasında.

ATİBA ÜLKESİNDE ONURLANDIRILDI

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da yine onurlandırıldı. 34 yaşındaki futbolcu, Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını elde etti. Siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden Atiba için kutlama mesajı yayımladı. Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı.

Kaynak: haberinburada