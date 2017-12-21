Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'in Borussia Dortmund ile oynadığı kupa kaçını tribünden takip etti.

Siyah-beyazlılar Münih'e çıkarma yaparak Bayern Münih - Dortmund maçını izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dün öğleden sonra özel uçakla Münih'e giderek Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih - Dortmund karşılaşmasını takip etti.

FİKRET ORMAN MAÇIN DEVRE ARASINDA BAYERN MUNIH BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Fikret Orman'ın, Bayern Münih'in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Rummenigge'nin Beşiktaş'ın ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirtip Fikret Orman'a başarılar dilediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada