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Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi
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Fikret Orman yönetimi ibra edildi

FİKRET ORMAN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edildi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi(9/10)5

Beşiktaş Kulübü'nde Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Beşiktaş Kulübü'nün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapıldı.

Oylama sonunda Siyah-beyazlı yönetim, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fikret  Orman  Yönetimi  İbra  Edildi    haber

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