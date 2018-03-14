FİKRET ORMAN'DAN ANDERSON TALİSCA AÇIKLAMASI: BONSERVİSİNİ ALIRIZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca ile ilgili, "Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısının çıkışında açıklamalarda bulundu.
"TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ ALIRIZ"
Orman, Beinsport Haber'e yaptığı açıklamada "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.
Fikret Orman'ın yaptığı kısa açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:
"TOLGAY İÇİN TEKLİF YOK"
İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.
"DERBİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
- 511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
- Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
- Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
- Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
- Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
- Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor
- Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor
- Çiftlik Bank'ın Sahibine Darbe: Yöneticisi Yakalandı, Eşi Teslim Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar