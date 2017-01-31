

Beşiktaş'ta yeni transferler Mitrovic, Babel, Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba için imza töreni düzenlendi. Başkan Fikret Orman, törende futbolcuları tanıttı. İşte Orman'ın sözleri:







"Ersan'la başlayalım. Evine hoş geldi. Bizim için çok özel bir oyuncudur. 2012'de çok zor günler yaşadık. Orada gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiç konuşmadan maaşından 500 bin euro indirim yaptı. Bizim için çok önemli bir duruştu. Hayatta unutamam onu. Geçen sene Çin'e transfer oldu. Açıkçası istemeyerek yollamıştık. Aramızda olduğu için çok mutluyum."







"Demba'yla alakalı söyleyeyim. Demba selamün aleyküm. Hoş geldin. O da bizimle çok bağdaşmış, sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza tekrar hoş geldi. Sakatlıkları geçmiş. Yarın itibariyle antrenman kampına gidecek Los Angeles'a. Mart başında takımla sahada olacağını tahmin ediyorum."







"Ryan'a da hoş geldin diyoruz. Türkiye'de oynadığı dönemde de istemiştik, olmamıştı. Takibimizdeydi. Çok iyi uyum sağladı hemen. 2 maçta da 2 gol, 2 asist. Maşallah diyorum. Allah ona da sporun bütün sonucuna kadar bizimle olmayı nasip etsin."







"Mitrovic de hoş geldi. Uzun zamandır takip ediyorduk. Çok genç bir arkadaşımız. Epey izledik. Çok önemli ve gelecek vaadeden bir oyuncu. Çok istedik gelmesini. Önemli işler yapacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Arkada da yazıyor, bizde imzalar kalbe atılır. Demba ve Ersan'ın burada olması da bunun kanıtıdır."







FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ







ERSAN GÜLÜM: "Herkes Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. Herkese hayırlı olsun."







DEMBA BA: "Gerçekten çok memnunum döndüğüm için. Harika günler geçirmiştim burada. Umarım bu dönem daha da mutlu geçecek. Rehabilitasyonu geride bıraktım. Önümde birkaç hafta kaldı. İnanıyorum ki eskisinden daha güçlü döneceğim."







RYAN BABEL: "Birkaç haftadır buradayım. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Başlangıç çok iyi oldu. İnşallah burada hep birlikte şampiyonluğu yaşayacağız."







MATEJ MITROVIC: "Bu kadar büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım burada kupalara doğru yol alacağız. İyi oyuncular var bölgemde. Şansımı bekleyip bunu iyi kullanmam gerekiyor."







kaynak:habertürk