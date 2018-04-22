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FİKRET ORMAN'DAN FLAŞ KARAR: OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAĞIZ


Fikret Orman'dan flaş karar: Olağanüstü toplanacağız
Tarih : 22 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız(5/10)1

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

Fikret Orman "Biz çıtayı yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Biz hiçbir provokasyona gelmeden, takımımızı destekleyerek, bir takıma kitleye küfür etmeden bir gün geçirmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, tahriklere gelmesinler, ve biz sezon sonunda şampiyon olacağız. Şenol Güneş ve talebelerine güvendiğimiz sürece ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Perşembe Fenerbahçe'yle maç yaptık, yönetimler gelir geçer. Biz Efendi Beşiktaş olarak, Yeni Malatyaspor maçını kazanacağız. Bu inançtayız."

"BEŞİKTAŞ MAĞDUR OLMUŞTUR"

"Bunlar futbolun içinde olmaması gereken şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi 'Beşiktaş mağdur olmuştur' diye. Bir karar aldık. Perşembe Beşiktaş Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya davet edeceğiz. Bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Camianın da bu kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kötü bizim örneğimiz olamaz, biz iyiden besleniyoruz. Divan kurulumuzla beraber tartışacağımız konular var. Mesele, Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmek. Bizim işimiz taraftarımıza, spora iyi bir şey yapmak. Geldiğimiz günden beri çizgimiz bu."

"KARABAĞ İLE MAÇ YAPACAĞIZ"

"Azerbaycan'da çok taraftarımız var, o bölgeyi çok da seviyoruz. Karabağ ile maç yapacağız. Bazı sanatçılarımızı da götüreceğiz. Orada mağaza açmak istiyoruz. Azerbaycan, Türkiye'den sonra ay-yıldızı kullanan 2. ülke. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmeye gayret edenler olacaktır. Bizle rekabet etmeyi, saha içinde yapmaları lazım. Sahada böyle olaylar olunca üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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