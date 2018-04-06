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Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir

FİKRET ORMAN'DAN MAHMUT USLU'YA YANIT: OLAYLARI FARKLI YERLERE ÇEKMEK İSTEYECEKLERDİR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe maçı öncesi Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamaların farklı bir yöne çekildiğini söyledi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir(10/10)6

Yalova'da 97'ncisi açılan Kartal Yuvası'nın açılışını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gerçekleştirdi. Açılışta ise izdiham yaşandı. Açılışta ayrıca Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve siyasi parti il başkanları da yer aldı.

"GÖZTEPE İYİ İŞLER YAPIYOR"

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Demba Ba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli. Burada tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Bizim camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe'de iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Söylemlerimdeki niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın" dedi.

UEFA'nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair Play uygulaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Beşiktaş'ın gündeminde olan tek şey var, o da şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

MAHMUT USLU SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı eleştirmişti.

Doğan Haber Ajansı'na yazılı bir açıklama yapan Uslu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yapmış olduğu manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz.

Öncelikle, Beşiktaş'ın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sayın Fikret Orman'ın, şimdiki Göztepe Spor Kulübü'nün oyuncusu olan, eski futbolcusu Demba Ba'yı Beşiktaş takımına transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklamalar Türk Sporu'nun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir Başkan'a ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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