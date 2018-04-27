FİKRET ORMAN'DAN OLAY PAYLAŞIM: BEŞİKTAŞ MUTLULUKTUR
Galatasaray maçı öncesi yapılan idmanı ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu: Beşiktaş mutluluktur.
Fenerbahçe ile oynananöması planlanan kupa maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş yönetimi, Fikret orman önderliğinde takımın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde yapılan antrenmanı ziyaret etti.
Şenol Güneş ile bir araya gelen Başkan Fikret Orman objektiflere çok samimi pozlar verdi.
"BEŞİKTAŞ MUTLULUKTUR"
Fikret Orman yapılan antrenman sonrası Şenol Güneş ile birlikte güldükleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Beşiktaş mutluluktur" notunu düştü.
Kaynak: haberinburada
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