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Fikret Orman'dan sürpriz teklif: Kupa finalleri yurt dışında oynansın

FİKRET ORMAN'DAN SÜRPRİZ TEKLİF: KUPA FİNALLERİ YURT DIŞINDA OYNANSIN

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabileceklerini söyledi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın(5/10)1

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Fikret Orman, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili bir teklif sundu. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerinin yurt dışında oynanabileceğini ifade eden Fikret Orman, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli… Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY GLOBAL MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK"

Süper Lig özelinde Türkiye'yi yukarılara çıkartmayı hedeflediklerini belirten Fikret Orman, "Biz vakıf olarak bazı çalışmalar yaptık. En önemli şey, global marka değerini artırmak. Süper Lig'in dünyada marka değeri arttıkça, Türk futboluna inanılmaz katkı sağlanacaktır. Bizim amacımız, dünyada giderek büyüyen futbol ekonomisi içinde Süper Lig özelinde Türkiye'yi daha da yukarılara çıkarmak. Bu şekilde uluslararası izlenilirliği artırdığımızda, daha kaliteli oyuncuları daha ucuza getirme fırsatımız doğacaktır. Türkiye'nin bundan önceki algısı, Orta Doğu bölgesine gitmeden önce bir durak şeklinde. Ligimizin marka değerini yükselttiğimizde, ekonomik anlamda daha uygun rakamlara oyuncu alabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Premier Lig'in yurt dışı yayın haklarının Süper Lig'in genel yayın haklarının iki katı oluğunu vurgulayan Orman, "Cenk Tosun transferinde olduğu gibi, daha fazla oyuncumuzu yurt dışına gönderme şansına da sahip olacağız. Gelirlerde artış sağlanacak. Bunların hepsi izlenirlikle alakalı. İngiltere Premier Lig'in sadece yurt dışı yayın hakları, bizim genel yayın haklarımızın iki katından fazla. Süper Lig'in uluslararası izlenebilirliği büyük önem arz etmekte. Biz sponsorluklarda Türkiye ekonomisiyle birlikte hareket ediyoruz ama üst seviye liglerde böyle değil. Özellikle İngiltere Premier Lig'de sponsorların çoğu dünya markası olabilmek için bu yatırımı yapıyorlar" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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