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Fikstür açıklandı! İşte Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

FİKSTÜR AÇIKLANDI! İŞTE BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'ın Alman ekibiyle oynayacağı maç fikstürü açıklandı. Buna göre siyah-beyazlılar, Devler Ligi maçlarının dönüşlerinde Süper Ligde iki kritik maça çıkacak.

Tarih : 11 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Fikstür Açıklandı! İşte Beşiktaş'ı Bekleyen Büyük Tehlike(9/10)5

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşti.

İLK MAÇ 20 ŞUBAT'TA, RÖVANŞI 14 MARTTA'TA

Siyah-beyazlılar Alman ekibiyle ilk maçını 20 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Mart'ta Vodaofone Park'ta oynayacak.

Şampiyonlar Liginde oynadığı maçların ardından Süper Lig'deki karşılaşmalarda zorluk çeken ve önemli puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ı, Süper Lig'in ikinci yarısında zor bir fikstür bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU MAÇ TRAFİĞİ ŞÖYLE;

(18.02.2018) Konyaspor-Beşiktaş(20.02.2018) Bayern Münih-Beşiktaş(25.02.2018) Beşiktaş-Fenerbahçe(04.03.2018) Trabzonspor-Beşiktaş(11.03.2018) Beşiktaş-Gençlerbirliği(14.03.2018) Beşiktaş-Bayern Münih(18.03.2018) Başakşehir-Beşiktaş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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