FİLİN SALDIRISINA UĞRAYAN HİNTLİ, HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan'da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
Hindistan'da çekilen görüntülerde fil, dişleri ve hortumuyla saldırdığı şahsı ağır şekilde yaraladı. Çevredeki insanların adamı kurtarma çabalarından ise sonuç çıkmadı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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