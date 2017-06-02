Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak

filipinler'de gazinoya korkunç saldırı!

FİLİPİNLER'DE GAZİNOYA KORKUNÇ SALDIRI!

Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : Filipinler'de Gazinoya Korkunç Saldırı!(8/10)9


Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 36 kişi yaşamını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümünün saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlendiği bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.








Etiketler: Filipinler  De  Gazinoya  Korkunç  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER