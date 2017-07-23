israil ile Filistin arasında Mescid-i Aksa gerilimi devam ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas resti çekti. Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Abbas, "Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir" dedi.

"MESCİDİ AKSA'NIN KAPILARINDA BİZİM DURMAMIZ GEREKİR"

Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Alimleri İkinci Ulusal Forumu'na katılanları kabulünde yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin vermeyeceğiz. Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izlememiz kapılarında bizim durmamız gerekir." dedi.

"İŞLER ZORLAŞACAK AMA HALKIMIZIN KADERİNİ RİSKE ATMAYIZ"

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik dedektörler kurmaya hakkı olmadığına vurgu yapan Abbas, "İşler zorlaşacak ancak biz halkımızın kaderini riske atmayız. Boş kararlar almayız. Hesaplı karar vererek sonuç almayı ümit ediyoruz. İsrail bu kararı aldığında biz de güvenlik koordinasyonu anlaşması başta olmak üzere kararlı bir duruş sergiledik." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN TÜM İHLALLERİNE SON VERECEĞİZ"

Abbas, Filistin yönetiminin son toplantıda İsrail ile tüm ilişkileri askıya alma kararı aldığını dile getirerek, "Sabırlı olursak istediğimize ulaşacağız, dedektörlerin kurulmasını ve bu uygulamaları durdurarak, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın tüm kentlerinde sergilediği ihlallere son vereceğiz." diye konuştu.

DEDEKTÖRDEN SONRA ŞİMDİ DE GÜVENLİK KAMERALARI

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

14 TEMMUZ SABAHI OLAYLAR ÇIKMIŞTI

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısına kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Kaynak: haberinburada