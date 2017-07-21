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Filistin lideri Mahmud Abbas: İsrail’le resmi iletişimi kestik

FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS: İSRAİL’LE RESMİ İLETİŞİMİ KESTİK

Son Dakika... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'daki saldırıların katliama dönüşmesi sonrası İsrail'le resmi iletişimi kestiklerini açıkladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Filistin Lideri Mahmud Abbas: İsrail’Le Resmi İletişimi Kestik(9/10)5

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'da bir haftadır devam eden İsrail işgalinin bugün çatışmaya dönmesi ve İsrail polisinin 3 Filistinliyi şehit etmesinin ardından bir açıklama yaptı.





"RESMİ İLETİŞİMİ KESTİK"



Abbas "İsrail'le resmi iletişimi kestik. Harem'i Şerif'ten dedektörler kaldırılana kadar sürecek" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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