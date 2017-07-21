FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS: İSRAİL’LE RESMİ İLETİŞİMİ KESTİK
Son Dakika... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'daki saldırıların katliama dönüşmesi sonrası İsrail'le resmi iletişimi kestiklerini açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'da bir haftadır devam eden İsrail işgalinin bugün çatışmaya dönmesi ve İsrail polisinin 3 Filistinliyi şehit etmesinin ardından bir açıklama yaptı.
"RESMİ İLETİŞİMİ KESTİK"
Abbas "İsrail'le resmi iletişimi kestik. Harem'i Şerif'ten dedektörler kaldırılana kadar sürecek" dedi.
Kaynak: haberinburada
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