Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'da bir haftadır devam eden İsrail işgalinin bugün çatışmaya dönmesi ve İsrail polisinin 3 Filistinliyi şehit etmesinin ardından bir açıklama yaptı.

"RESMİ İLETİŞİMİ KESTİK"

Abbas "İsrail'le resmi iletişimi kestik. Harem'i Şerif'ten dedektörler kaldırılana kadar sürecek" dedi.

Kaynak: haberinburada