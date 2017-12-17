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Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit

FİLİSTİN'DE KANLI CUMANIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU: 4 ŞEHİT

Trump'ın Kudüs kararı sonrası Filistin'de devam eden protesto gösterilerinde cuma günü İsrail polisinin müdahalesi sonrası 4 Filistinli şehit oldu.

Tarih : 17 Aralık 2017, 09:10
Puan Ver : Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit(8/10)4

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin'de devam eden gösteriler cuma günü, geçen cuma olduğu gibi büyük ivme kazandı.

İsrail polisinin gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği protesto gösterilerinde 4 Filistinli şehit oldu.

4 ŞEHİT, 367 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze'de devam eden protesto gösterilerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 367 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAKANLIK TARAFINDAN ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Bakanlık, Mohammed Amin Akel, Mustafa Mohammed İbrahim, Yasser Sukkar, Ibrahim Abu Thoria 'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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