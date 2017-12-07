ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail polisinin göstericilere saldırısı sonucu 49 Filistinli yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Ramallah ve Beytüllahim'de İsrail güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor. Trump'ın kararı sonrası bugün, Hamas ikinci intifada çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından sokaklar hareketlendi. Çıkan olaylarda 49 kişi yaralandı.

İNTİFADA ÇAĞRISI YAPILAN FİLİSTİNDE GÖSTERİLER BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın dünyanın gözünün içine bakarak kutsal kent Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, infiale neden oldu. Televizyonların canlı yayınladığı gösterişli şovla kararı imzalayan Trump, bugün yeryüzünün her noktasında tepki görüyor. İntifada çağrısı yapılan Filistin'de gösteriler başladı, Trump'ın posterleri ve Amerikan bayrakları yakılıyor.PLASTİK VE BİBER GAZLI MÜDAHALE: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Haaretz gazetesi, İsrail askerleri ile Filistinli göstericilerin Batı Şeria ve Gazze'de çatıştığını bildiriyor. Çok sayıda göstericinin yaralandığı olayların fotoğraflarını uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya servis ediyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 49 kişi yaralandı.

YÜZLERCE GÖSTERİCİ SOKAKLARA İNDİ

Ramallah, Tulkarm ve Nablus'ta yüzlerce gösterici sokağa çıkmış durumda. İsrail ve ABD bayraklarını yakan eylemcilerin öfkesinden Donald Trump'ın posterleri de nasibini alıyor.HAMAS'TAN İNTİFADA ÇAĞRISI

Bugün ise beklenen oldu ve Hamas intifada çağrısı yaptı. Hamas lideri Haniye tarafından yapılan açıklamada "Siyonist düşman karşısında yeni bir intifada başlatmak zorundayız. ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz." denildi.Haniye verdiği demeçte," Kudüs meselesi Filistin halkının meselesidir ve ulusun davasıdır." dedi.

Haniye, Kudüs kararının hesaplanamayan bir kumar ve sonu olmayacak bir macera olduğunu düşündüklerini söyleyerek, kararın bölgedeki korkunç dönüşümlerin başlangıcı olacağını ifade etti.

İNTİFADA NEDİR?

Türkçe'de 'ayaklanma' anlamına gelen ve Arapça bir kelimedir

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Kaynak: haberinburada