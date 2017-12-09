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Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı

Filistin'den tarihi karar! ABD ile barış görüşmelerini askıya aldı

FİLİSTİN'DEN TARİHİ KARAR! ABD İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, Kudüs kararı iptal edilene kadar askıya alındığını açıkladı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı(8/10)4

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, Kudüs kararından dönene kadar "askıya alındığını" açıkladı.

"ABD İLE GÖRÜŞEN HERKES BU KARARI TANIMIŞ DEMEKTİR"

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD tarafıyla, barış süreciyle ilgili görüşen her Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını tanımış demektir. Dolayısıyla ABD, Kudüs kararından dönene kadar barış süreciyle ilgili görüşme olmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'Yİ BU KONUDA UYARMIŞTI

Ureykat, daha önce de ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına dair "ABD bu kararla barış görüşmelerindeki rolüne son vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP, BM KARARLARINI ÇİĞNEDİ

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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