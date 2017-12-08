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Filistin''in 15 Temmuz'u! Camilerden direniş çağrıları yapılıyor

FİLİSTİN''İN 15 TEMMUZ'U! CAMİLERDEN DİRENİŞ ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Filistin genelinde direniş başladı. Gazze'de ise, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de olduğu gibi camilerden direniş çağrısı yapıldı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Filistin''in 15 Temmuz'u! Camilerden Direniş Çağrıları Yapılıyor(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Ramallah ve Beytüllahim'de Filistinliler protesto gösterilerine başladı. Ancak gösterilere İsrail güvenlik güçleri yine sert müdahale etti.

PLASTİK VE BİBER GAZLI MÜDAHALE: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler, özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çatışıyor. Gazze'de de durumun gergin olduğu bildirildi. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 49 kişi yaralandı.

CAMİLERDEN DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Filistinli gençler sokaklarda işgalci İsrail güçleriyle çatışırken, Gazze'de çok sık rastlanmayan bir olay yaşandı. Cami görevlileri, minarelerden önce ezan okudu, daha sonra da bütün halkı direnişe davet eden konuşmalar yaptı.

Bir imamın camiden "Ey Ömer'in Selahaddin'in torunları! Kardeşlerim! Selahaddin'in torunları! Allah'ın evi, Allah'a secde edilen, Peygamberin Miraca yükseldiği mukaddes evimiz Mescid-i Aksa bizimdir, Filistinlilerindir!" sözleriyle yaptığı direniş çağrısı da Filistinliler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLATTI

Türkiye de 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimiyle karşılaşmış ve halk direnişiyle darbecileri saatler içinde etkisiz hale getirmişti. Milyonlarca vatandaşın o gece sokaklara dökülerek FETÖ'cü teröristlerin kalkışmasını etkisiz hale getirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara çağırmasının yanı sıra, camilerden okunan sela ve ezanlarla birlikte yapılan direniş çağrıları çok etkili olmuştu.

Binlerce Filistinli de o gece, Türkiye'ye destek vermek için sokaklara dökülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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