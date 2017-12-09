Filistin'de doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar, Kudüs'ü kararı sonrası ABD'ye ait tıbbi araç ve gereçleri, ilaç ve ürünleri boykot etme kararı aldı.

Filistin'de doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD'ye ait tıbbi araç ve gereçleri, ilaç ve ürünleri boykot etme kararı aldı.

ABD İLAÇLARINA BOYKOT

Filistin Doktorlar Sendikası Başkanı Nizam Necib, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli doktorlar, diş hekimleri ve eczacıların üyesi olduğu üç sendikanın, ABD üretimi ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlara yönelik boykot kararı aldığını bildirdi.

"BİZE DÜŞEN DİRENMEK"

Bu ürünlerin temini için dost Arap ülkelerinin tercih edilebileceğini vurgulayan Necib, "ABD, son Kudüs kararıyla kendini bizim topraklarımızda işgalci durumuna koydu. Bize düşen direnmek ve onun çıkarlarını çeşitli yollarla tehdit etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada