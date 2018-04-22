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Filistinli engelli kardeşler hayallerine Türkiye'de kavuşacak

FİLİSTİNLİ ENGELLİ KARDEŞLER HAYALLERİNE TÜRKİYE'DE KAVUŞACAK

Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi imkanı bulamayan Filistinli Şerif kardeşler, tedavi için Türkiye'ye geldi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Filistinli Engelli Kardeşler Hayallerine Türkiye'de Kavuşacak(9/10)5

Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan üç engelli kardeş Secud, Muhammed ve Enes El Şerif, tedavi için Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

MUAYENELERİ YAPILDI

Ortopedi ve Rehabilitasyon Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Koray Aydemir ve Uzman Doktor Yasin Demir tarafından ilk muayeneleri yapılan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2,5 yaşındaki Enes'in ayağa kalkabilmeleri için gerekli değerlendirmeler yapıldı.

"SİZ BİZE BİR YOL GÖSTERDİNİZ VE BİZİM ADIMIZI DUYURDUNUZ"

Baba Imad El Şerif yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 5 çocuğundan 2'sinin doğuştan ayakları ve elleri olmadığını anlatan Şerif, "11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyoruz. Siz bize bir yol gösterdiniz ve bizim adımızı duyurdunuz." dedi.

TÜRKİYE'YE DÖRT GÜNDE ULAŞTILAR

Gazze'de çok zor koşullar altında yaşadıklarını anlatan Şerif, Türkiye'ye dört günde ulaştıklarını, sınır kapılarında yerde yattıklarını, çok yorulduklarını ve aç kaldıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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