FİLİSTİNLİLERİN BAŞ BELASI NETANYAHU HASTANEYE KALDIRILDI
Uluslararası ajans tarafından dünyaya duyurulan haberde İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı. Reuters tarafından dünyaya duyurulan haberde Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI
İsrail medyası, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Netanyahu'nın sağlık durumuyla gelen ilk bilgilere göre İsrail Başbakanı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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