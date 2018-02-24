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FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAZA! OLAY YERİNE GELENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ


Film sahnelerini aratmayan kaza! Olay yerine gelenler şaşkına döndü
Tarih : 24 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Film Sahnelerini Aratmayan Kaza! Olay Yerine Gelenler Şaşkına Döndü(6/10)2

Bursa'da 69 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü. Yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI

Bursa'da 69 yaşındaki Enver Çap idaresindeki otomobil, Orhangazi- Gemlik karayolu Karsak mevkisinde bariyerlere çarptı.

ARKA KOLTUKTAKİ EŞİ CAMDAN FIRLADI

Kazada Enver Çap araçta sıkışırken, arka koltukta oturan 65 yaşındaki eşi Gülli Çap çarpmanın şiddetiyle ön camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekibince araçta sıkışan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çap çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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