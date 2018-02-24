FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAZA! OLAY YERİNE GELENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bursa'da 69 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü. Yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI
Bursa'da 69 yaşındaki Enver Çap idaresindeki otomobil, Orhangazi- Gemlik karayolu Karsak mevkisinde bariyerlere çarptı.
ARKA KOLTUKTAKİ EŞİ CAMDAN FIRLADI
Kazada Enver Çap araçta sıkışırken, arka koltukta oturan 65 yaşındaki eşi Gülli Çap çarpmanın şiddetiyle ön camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekibince araçta sıkışan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çap çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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